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В Крыму обезвредили 13 боеприпасов времен Великой Отечественной войны

За минувшие сутки в Джанкое, Феодосии и Ленинском районе пиротехники обезвредили 13 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.

Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Крыму.

Среди опасных находок числились четыре артиллерийских снаряда, три ручные гранаты, авиационная бомба и противотанковая мина.

МЧС напоминает, что при обнаружении подозрительного предмета необходимо немедленно удалиться на безопасное расстояние, предупредить окружающих и срочно сообщить о находке в полицию по номеру 102 или в МЧС по телефонам 101 и 112.

Ранее сообщалось, что пиротехники Севастополя обезвредили немецкую авиабомбу весом 50 кг и 152-миллиметровый снаряд времен войны. Боеприпасы нашли в лесу у Мекензиевых гор и на полях в Балаклавском районе. Специалисты вывезли опасные находки и уничтожили их с помощью контролируемого подрыва.