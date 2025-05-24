В Крыму обезвредили 13 боеприпасов времен Великой Отечественной войны

Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Крыму.
Среди опасных находок числились четыре артиллерийских снаряда, три ручные гранаты, авиационная бомба и противотанковая мина.
МЧС напоминает, что при обнаружении подозрительного предмета необходимо немедленно удалиться на безопасное расстояние, предупредить окружающих и срочно сообщить о находке в полицию по номеру 102 или в МЧС по телефонам 101 и 112.
Ранее сообщалось, что пиротехники Севастополя обезвредили немецкую авиабомбу весом 50 кг и 152-миллиметровый снаряд времен войны. Боеприпасы нашли в лесу у Мекензиевых гор и на полях в Балаклавском районе. Специалисты вывезли опасные находки и уничтожили их с помощью контролируемого подрыва.