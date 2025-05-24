Минчанин похищал у своей подруги деньги и тратил их на других девушек

22-летний житель Минска похищал у своей подруги деньги и тратил их на встречи с другими девушками. Как пишут «Минск-Новости», ситуация развивалась следующим образом: молодой человек встречался с девушкой, отношения развивались. В один из дней он попросил у нее в долг деньги — нужно было оплатить кредит за мобильный телефон. Девушка не отказала, сказала ему данные своей банковской карты, чтобы тот сделал соответствующий платеж.
Зная реквизиты банковской карты, фигурант за две недели и шесть транзакций списал со счета 1100 белорусских рублей. Девушка же, обнаружив пропажу денег, обратилась в милицию.
Правоохранители возбудили уголовное дело и оперативно нашли виновного. Тот во всем признался, пояснив, что деньги возлюбленной он тратил как на себя, так и на встречи с другими девушками.
Сообщается, что ранее фигурант судим не был, свою вину он признал полностью, раскаялся, возместил весь ущерб. Его ждет суд, до которого он находится под подпиской о невыезде.
Ранее мы писали о том, что иностранец приехал в Беларусь, чтобы встретиться с сыном, но встретил участкового, который его и задержал (подробности этой запутанной истории — вот тут).