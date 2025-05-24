Минчанин похищал у своей подруги деньги и тратил их на других девушек

22-летний житель Минска похищал у своей подруги деньги и тратил их на встречи с другими девушками. Как пишут «Минск-Новости», ситуация развивалась следующим образом: молодой человек встречался с девушкой, отношения развивались. В один из дней он попросил у нее в долг деньги — нужно было оплатить кредит за мобильный телефон. Девушка не отказала, сказала ему данные своей банковской карты, чтобы тот сделал соответствующий платеж.