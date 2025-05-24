Дети в пермском садике жёстко избили мальчика

Группа детей накинулась на мальчика в раздевалке в детском саду, видео опубликовали в паблике «Плохие новости Пермь».
На кадрах видно, что дети заходят в раздевалку. Один мальчик толкает несколько раз другого. После чего к потасовке присоединяются другие дети. Пострадавший ребёнок оказывается на полу, его несколько раз бьют по голове и телу.
Мама мальчика рассказала, что у ребёнка на теле остались гематомы, ссадины и кровоподтёки.
В ГУ МВД России по Пермскому краю сайту perm.aif.ru рассказали, что проверят информацию.
«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства», — сообщили в полиции сайту perm.aif.ru.
Напомним, ранее школьницы избили девочку-подростка. Пока одна из обидчиц держала сверстницу, вторая наносила ей сокрушительные удары руками и ногами. Свои издевательства подростки засняли на видео и выложили в сеть.