Большегруз опрокинулся на 96 км трассы «Байкал», водитель пострадал

Госавтоинспекция Иркутской области информирует о временном перекрытии движения на 96 км федеральной трассы Р-258 «Байкал». Полицейские работают на месте ДТП в районе поселка Култук Слюдянского района, где пострадал гражданин Китая.
По предварительным данным, большегруз, следовавший со стороны Иркутска, опрокинулся на проезжую часть. Затем грузовик загорелся. Водитель получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.
В настоящее время движение транспорта на месте аварии перекрыто и будет восстановлено после устранения последствий происшествия.
Полицейские просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Напомним, обычный день в детском саду Читы едва не превратился в трагедию, когда 23 мая в здание беспрепятственно вошел нетрезвый мужчина с ножом. Благодаря мгновенной реакции воспитателей, нажавших тревожную кнопку, неизвестный скрылся, не успев причинить вред детям или персоналу.