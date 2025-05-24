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Большегруз опрокинулся на 96 км трассы «Байкал», водитель пострадал

Водитель приехал в Россию из Китая.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Госавтоинспекция Иркутской области информирует о временном перекрытии движения на 96 км федеральной трассы Р-258 «Байкал». Полицейские работают на месте ДТП в районе поселка Култук Слюдянского района, где пострадал гражданин Китая.

По предварительным данным, большегруз, следовавший со стороны Иркутска, опрокинулся на проезжую часть. Затем грузовик загорелся. Водитель получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

В настоящее время движение транспорта на месте аварии перекрыто и будет восстановлено после устранения последствий происшествия.

Полицейские просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Напомним, обычный день в детском саду Читы едва не превратился в трагедию, когда 23 мая в здание беспрепятственно вошел нетрезвый мужчина с ножом. Благодаря мгновенной реакции воспитателей, нажавших тревожную кнопку, неизвестный скрылся, не успев причинить вред детям или персоналу.