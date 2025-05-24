Большегруз опрокинулся на 96 км трассы «Байкал», водитель пострадал

Напомним, обычный день в детском саду Читы едва не превратился в трагедию, когда 23 мая в здание беспрепятственно вошел нетрезвый мужчина с ножом. Благодаря мгновенной реакции воспитателей, нажавших тревожную кнопку, неизвестный скрылся, не успев причинить вред детям или персоналу.