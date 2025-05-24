Избил покупателя до смерти: в Омске агрессивного продавца заключили под стражу

Агрессивного работника супермаркета, который избил омича до смерти, заключили под стражу на 2 месяца. Такую меру пресечения избрал Первомайский районный суд Омска. Ранее «КП Омск» сообщала о том, что следствие готовит ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. 21-летнему омичу предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело. Агрессивному сотруднику супермаркета предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомню, ЧП произошло 22 мая в магазине на ул. 2-я Поселковая. 21-летний администратор супермаркета в ходе конфликта распылил посетителю магазина в лицо газовый баллончик. А потом — сильно избил. Пострадавшего доставили в больницу, а на следующее утро от полученных травм омич скончался.
Следственным управлением СК России по Омской области продолжается расследование уголовного дела.