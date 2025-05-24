Избил покупателя до смерти: в Омске агрессивного продавца заключили под стражу

Агрессивного работника супермаркета, который избил омича до смерти, заключили под стражу на 2 месяца. Такую меру пресечения избрал Первомайский районный суд Омска. Ранее «КП Омск» сообщала о том, что следствие готовит ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. 21-летнему омичу предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».