Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

19 нелегалов из Афганистана и Пакистана выдворены из Беларуси

Из Беларуси выдворили 19 нелегалов из Пакистана и Афганистана.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщили правоохранители, некоторое время назад сотрудниками Минского РУВД в Мачулищах были выявлены незаконные мигранты из Афганистана и Пакистана.

«В Беларусь 19 иностранцев въехали наземным транспортом из России с нарушением законодательства и следовали на территорию приграничных государств (Литва, Латвия, Польша)», — прокомментировали в милиции.

В отношении всех нелегалов принято решение об административном взыскании в виде депортации.

В настоящее время правоохранители устанавливают организаторов и пособников канала миграции.

Ранее мы писали о том, что Лукашенко предупредил: у детей белорусов может уже не быть дешевого газа (читать далее вот тут).