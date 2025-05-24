19 нелегалов из Афганистана и Пакистана выдворены из Беларуси

Как сообщили правоохранители, некоторое время назад сотрудниками Минского РУВД в Мачулищах были выявлены незаконные мигранты из Афганистана и Пакистана.
«В Беларусь 19 иностранцев въехали наземным транспортом из России с нарушением законодательства и следовали на территорию приграничных государств (Литва, Латвия, Польша)», — прокомментировали в милиции.
В отношении всех нелегалов принято решение об административном взыскании в виде депортации.
В настоящее время правоохранители устанавливают организаторов и пособников канала миграции.
Ранее мы писали о том, что Лукашенко предупредил: у детей белорусов может уже не быть дешевого газа (читать далее вот тут).