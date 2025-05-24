В минздраве Прикамья рассказали о школьницах, пострадавших от увлажнителя

Минздрав прокомментировал ситуацию с отравлением 5 школьниц увлажнителем для лица сайту perm.aif.ru.
Напомним, опасный баллон в школу принёс одноклассник девочек. Предположительно, школьницы отравились парами от увлажнителя. Девочки начали кашлять и задыхаться.
В ведомстве рассказали, что скорую помощь в школу не вызывали. В медицинские учреждения обратились сами родители с детьми. Врачи диагностировали отравление средней тяжести.
«Все 5 детей осмотрены медицинскими работниками, после чего отправлены на амбулаторное лечение», — рассказали в министерстве сайту perm.aif.ru.
Ранее родители уже жаловались, что подобные девайсы пахнут пластмассой и иногда взрываются.
Напомним, прокуратура Пермского края организовала проверку причин и условий инцидента. Содержимое баллончика проверят на вредные вещества.