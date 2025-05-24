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Бывшего вице-губернатора Кубани Нестеренко отправили под арест на два месяца

Октябрьский районный суд Краснодара принял решение о заключении под стражу бывшего вице-губернатора Александра Нестеренко на 1 месяц и 29 суток. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Источник: Коммерсантъ

Согласно материалам дела, Александр Нестеренко, исполняя обязанности руководителя Главного управления строительства Краснодарского края, использовал служебные полномочия вопреки интересам службы. Его действия привели к существенному нарушению прав и законных интересов государства.

В суде обвиняемый признал вину. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями с тяжкими последствиями).

Александра Нестеренко задержали 22 мая. Днем накануне, 21 мая, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев предложил ему покинуть пост. Ущерб по делу бывшего вице-губернатора Краснодарского края составил около 130 млн руб.