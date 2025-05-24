Бывшего вице-губернатора Кубани Нестеренко отправили под арест на два месяца

Согласно материалам дела, Александр Нестеренко, исполняя обязанности руководителя Главного управления строительства Краснодарского края, использовал служебные полномочия вопреки интересам службы. Его действия привели к существенному нарушению прав и законных интересов государства.
В суде обвиняемый признал вину. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями с тяжкими последствиями).
Александра Нестеренко задержали 22 мая. Днем накануне, 21 мая, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев предложил ему покинуть пост. Ущерб по делу бывшего вице-губернатора Краснодарского края составил около 130 млн руб.