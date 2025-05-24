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Три человека, включая ребенка, доставлены в больницу после ДТП в Гомеле

Авария произошла 24 мая около 10.00. По предварительной информации, 53-летний водитель автомобиля «Джили», выезжая со второстепенной дороги по ул. Жукова, не уступил дорогу автомобилю-такси BAIC под управлением 50-летнего водителя, который ехал по пр. Речицкому.

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле после ДТП в больницу доставлены три человека, в том числе ребенок. Об этом сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла 24 мая около 10.00. По предварительной информации, 53-летний водитель автомобиля «Джили», выезжая со второстепенной дороги по ул. Жукова, не уступил дорогу автомобилю-такси BAIC под управлением 50-летнего водителя, который ехал по пр. Речицкому. В результате происшествия в учреждение здравоохранения доставлены водитель такси, а также два его пассажира — 6-летний ребенок и 41-летняя женщина. Обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте работают сотрудники ГАИ.

Госавтоинспекция призывает к неукоснительному соблюдению всех требований правил дорожного движения. «При совершении любого маневра водитель должен убедиться, что его действия будут безопасны, а при выезде со второстепенной дороги ему необходимо пропустить транспорт, который движется по главной», — подчеркнули в УВД. -0-