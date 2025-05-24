Избивала и швыряла ребенка: омичка была замечена в жестоком обращении с малышом

В Кировском округе Омска зафиксирован случай жестокого обращения с маленьким ребенком. Момент попал на камеру видеонаблюдения на двери у подъезда дома на ул. 70 лет Октября. Нерадивая мама сначала кричала на ребенка в коляске, а затем стала его избивать и швырять. В полиции отреагировали на инцидент.
Агрессивную маму правоохранителям уже удалось найти. Ею оказалась 42-летняя омичка. Ранее в поле зрения органов внутренних дел она не попадала. Женщина опрошена.
По данному факту сотрудниками отдела полиции № 1 УМВД России по городу Омску проводится проверка. О состоянии ребенка пока не сообщается.