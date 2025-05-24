Прохожие спасли женщину при пожаре жилого дома в Могилевском районе

На момент прибытия подразделений МЧС дом горел открытым пламенем. До приезда спасателей прохожие успели вывести из охваченного огнем здания женщину 1980 года рождения, супругу хозяина дома. Сам мужчина и двое детей в момент пожара отсутствовали.