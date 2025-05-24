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Прохожие спасли женщину при пожаре жилого дома в Могилевском районе

Инцидент произошел 24 мая в д. Черемушки. Сообщение о возгорании поступило спасателям в 10.37 от очевидцев.

24 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Прохожие спасли женщину при пожаре жилого дома в Могилевском районе, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.

Инцидент произошел 24 мая в д. Черемушки. Сообщение о возгорании поступило спасателям в 10.37 от очевидцев.

На момент прибытия подразделений МЧС дом горел открытым пламенем. До приезда спасателей прохожие успели вывести из охваченного огнем здания женщину 1980 года рождения, супругу хозяина дома. Сам мужчина и двое детей в момент пожара отсутствовали.

После осмотра медиками пострадавшая была госпитализирована с отравлением продуктами горения. По предварительной версии, пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки.

Во избежание трагедии спасатели напоминают о необходимости регулярно проверять состояние электропроводки, не перегружать электрическую сеть, пользоваться только исправными электроприборами и устанавливать автоматические предохранители. -0-