24 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Прохожие спасли женщину при пожаре жилого дома в Могилевском районе, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.
Инцидент произошел 24 мая в д. Черемушки. Сообщение о возгорании поступило спасателям в 10.37 от очевидцев.
На момент прибытия подразделений МЧС дом горел открытым пламенем. До приезда спасателей прохожие успели вывести из охваченного огнем здания женщину 1980 года рождения, супругу хозяина дома. Сам мужчина и двое детей в момент пожара отсутствовали.
После осмотра медиками пострадавшая была госпитализирована с отравлением продуктами горения. По предварительной версии, пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки.
Во избежание трагедии спасатели напоминают о необходимости регулярно проверять состояние электропроводки, не перегружать электрическую сеть, пользоваться только исправными электроприборами и устанавливать автоматические предохранители. -0-