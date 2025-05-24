В Самаре 24 мая произошло массовое ДТП с участием 3 авто на Московском шоссе

О дорожно-транспортном происшествии, которое случилось на главной главной транспортной «артерии» областной столицы сообщили в региональном ГУ МВД. В ведомстве рассказали, что утром 24 мая около дома № 1 на Московском шоссе столкнулись три легковых автомобиля.
По данным ГАИ, все началось с водителя «Форд Фокус». Иномарка, за рулем которой был мужчина 1994-го года рождения, около пересечения с улицей Коммунистической въехала в «Шкоду Фабиа». Та, в свою очередь, по инерции врезалась в «Тойоту Лэнд Крузер 200».
«По данным сотрудников Госавтоинспекции у водителя Ford focus имелись признаки алкогольного опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования он отказался», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
В результате массового ДТП пострадал водитель «Фокуса» и пассажирка «Тойоты». Их отвезли в больницу, остальные пострадавшие получили первую помощь на месте аварии, уточнили в ведомстве.
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