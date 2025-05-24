В Самаре 24 мая произошло массовое ДТП с участием 3 авто на Московском шоссе

По данным ГАИ, все началось с водителя «Форд Фокус». Иномарка, за рулем которой был мужчина 1994-го года рождения, около пересечения с улицей Коммунистической въехала в «Шкоду Фабиа». Та, в свою очередь, по инерции врезалась в «Тойоту Лэнд Крузер 200».