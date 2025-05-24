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Арест и лишение прав. Мотоциклист пытался скрыться от сотрудников ГАИ в Осиповичском районе

Инцидент произошел на автодороге Корытное — Деменка — Ясень. 51-летний водитель мотоцикла попытался скрыться от госавтоинспекторов, которые подали ему сигнал об остановке.

24 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Водитель мотоцикла пытался скрыться от сотрудников ГАИ в Осиповичском районе, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

Инцидент произошел на автодороге Корытное — Деменка — Ясень. 51-летний водитель мотоцикла попытался скрыться от госавтоинспекторов, которые подали ему сигнал об остановке.

В итоге на мужчину составлено шесть административных протоколов. Мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке.

Мотолюбителю назначено наказание в виде ареста на пять суток и лишение права управления сроком на полгода.

ГАИ призывает водителей не нарушать установленных правил и отказаться от необдуманных поступков, а также напоминает, что от этого зависит жизнь и здоровье — свое и окружающих людей. -0-