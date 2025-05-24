Арест и лишение прав. Мотоциклист пытался скрыться от сотрудников ГАИ в Осиповичском районе

24 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Водитель мотоцикла пытался скрыться от сотрудников ГАИ в Осиповичском районе, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.
Инцидент произошел на автодороге Корытное — Деменка — Ясень. 51-летний водитель мотоцикла попытался скрыться от госавтоинспекторов, которые подали ему сигнал об остановке.
В итоге на мужчину составлено шесть административных протоколов. Мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке.
Мотолюбителю назначено наказание в виде ареста на пять суток и лишение права управления сроком на полгода.
ГАИ призывает водителей не нарушать установленных правил и отказаться от необдуманных поступков, а также напоминает, что от этого зависит жизнь и здоровье — свое и окружающих людей. -0-