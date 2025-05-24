В селе Башкирии в реке утонула 7-летняя девочка

Сегодня, 24 мая, в Куюргазинском районе Башкирии в реке Тугузтемир утонул ребенок. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России, сообщение о том, что под воду ушла 7-летняя девочка поступило из деревни Ямангулово. Спасатели незамедлительно отправились на место происшествия.
— Позже, к сожалению, девочка обнаружена погибшей в 100 метрах ниже по течению, — сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии.
Напомним, что купальный сезон в Башкирии еще не начался — он стартует 1 июня. Всего по данным госкомитета республики по ЧС в регионе будут действовать 192 официальных пляжа, на которых будут дежурить спасатели.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.