В Самаре днем 24 мая горела заброшенная двухэтажка возле парка Металлургов

О ЧП в Кировском районе областной столицы сообщили в региональном МЧС.
Сигнал о возгорании в одном из домов, расположенных рядом с парком Металлургов в Кировском районе Самаре, поступило в экстренную службу в 16:14.
Как оказалось, пожар случился в заброшенной двухэтажке по адресу: ул. Острогожский проезд, 12. К месту происшествия направились 28 пожарных и 8 машин. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров, уточнили в МЧС. В 18:24 пожар был локализован. В результате ЧП никто не пострадал.
Участвуйте в розыгрыше призов для наших подписчиков до 1 июня!