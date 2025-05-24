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В Самаре днем 24 мая горела заброшенная двухэтажка возле парка Металлургов

О ЧП в Кировском районе областной столицы сообщили в региональном МЧС.

О ЧП в Кировском районе областной столицы сообщили в региональном МЧС.

Сигнал о возгорании в одном из домов, расположенных рядом с парком Металлургов в Кировском районе Самаре, поступило в экстренную службу в 16:14.

Как оказалось, пожар случился в заброшенной двухэтажке по адресу: ул. Острогожский проезд, 12. К месту происшествия направились 28 пожарных и 8 машин. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров, уточнили в МЧС. В 18:24 пожар был локализован. В результате ЧП никто не пострадал.

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