Метрополитен Петербурга хочет взыскать 67 млн рублей за теракт 2017 года

Метрополитен Петербурга намерен взыскать 67 миллионов рублей с группы людей, которая организовала теракт в 2017 году.
Напомним, 3 апреля террорист-смертник взорвал самодельную бомбу в вагоне метро между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Погибли 16 человек, еще 67 пострадали.
В 2019 году группу из 11 человек, причастных к теракту приговорили к лишению свободы: организатора — пожизненно, остальных — от 19 до 28 лет.
Недавно метрополитен Петербурга подал иск против всех участников преступления в Ленинский районный суд. Истец требует взыскать с преступников 67 млн рублей, сообщает online47.
Метрополитен требует взыскать с террористов затраты на ликвидацию взорвавшегося вагона, стоимость самого вагона и выплаты потерпевшим.