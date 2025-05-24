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Метрополитен Петербурга хочет взыскать 67 млн рублей за теракт 2017 года

В эту сумму входят выплаты пострадавшим, стоимость вагона и затраты на ликвидацию взорвавшегося вагона.

Источник: РИА "Новости"

Метрополитен Петербурга намерен взыскать 67 миллионов рублей с группы людей, которая организовала теракт в 2017 году.

Напомним, 3 апреля террорист-смертник взорвал самодельную бомбу в вагоне метро между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Погибли 16 человек, еще 67 пострадали.

В 2019 году группу из 11 человек, причастных к теракту приговорили к лишению свободы: организатора — пожизненно, остальных — от 19 до 28 лет.

Недавно метрополитен Петербурга подал иск против всех участников преступления в Ленинский районный суд. Истец требует взыскать с преступников 67 млн рублей, сообщает online47.

Метрополитен требует взыскать с террористов затраты на ликвидацию взорвавшегося вагона, стоимость самого вагона и выплаты потерпевшим.