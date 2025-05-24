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В Ростове водитель Renault Sandero сбил ребенка на велосипеде

8-летний велосипедист пострадал под колесами иномарки в Ростове-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону 8-летний мальчик с травмами попал в больницу после того, как его на велосипеде сбила иномарка Renault Sandero. Это произошло сегодня, 24 мая, рассказали в управлении Госавтоинспекции.

Предварительно, 53-летний мужчина ехал по внутридворовой территории в районе Еляна, 40, и в этот момент ребенок, который двигался во встречном направлении по тротуару, решил свернуть на дорогу. После этого произошло столкновение.

В Госавтоинспекции просят родителей строго следить за тем, где и как катаются их дети, нельзя оставлять маленьких детей без присмотра. Также взрослым следует периодически напоминать ребятам правила безопасного поведения на проезжей части.

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