В Ростове водитель Renault Sandero сбил ребенка на велосипеде

В Ростове-на-Дону 8-летний мальчик с травмами попал в больницу после того, как его на велосипеде сбила иномарка Renault Sandero. Это произошло сегодня, 24 мая, рассказали в управлении Госавтоинспекции.
Предварительно, 53-летний мужчина ехал по внутридворовой территории в районе Еляна, 40, и в этот момент ребенок, который двигался во встречном направлении по тротуару, решил свернуть на дорогу. После этого произошло столкновение.
В Госавтоинспекции просят родителей строго следить за тем, где и как катаются их дети, нельзя оставлять маленьких детей без присмотра. Также взрослым следует периодически напоминать ребятам правила безопасного поведения на проезжей части.
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