Семь человек пострадали в ДТП в Нижегородской области

В Нижегородской области, недалеко от Чкаловска, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали семь человек. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.
Предварительно установлено, что 38-летний водитель Volkswagen направляясь в сторону Иваново, выехал на встречную полосу в запрещенном месте и столкнулся с автомобилем Hyundai под управлением 26-летнего мужчины.
В результате столкновения пострадали водитель и четыре пассажира Volkswagen, а также водитель и пассажирка Hyundai. Все пострадавшие были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Обстоятельства происшествия уточняются.