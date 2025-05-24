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Семь человек пострадали в ДТП в Нижегородской области

Все пострадавшие доставлены в больницу.

Источник: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

В Нижегородской области, недалеко от Чкаловска, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали семь человек. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.

Предварительно установлено, что 38-летний водитель Volkswagen направляясь в сторону Иваново, выехал на встречную полосу в запрещенном месте и столкнулся с автомобилем Hyundai под управлением 26-летнего мужчины.

В результате столкновения пострадали водитель и четыре пассажира Volkswagen, а также водитель и пассажирка Hyundai. Все пострадавшие были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Обстоятельства происшествия уточняются.