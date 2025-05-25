Япония приостановила учения у Курил из-за нарушения протокола безопасности

По ее данным, в ходе учений было произведено 66 выстрелов из 13-миллиметрового пулемета и запущены две сигнальные ракеты. Лишь после начала стрельб выяснилось, что соответствующее предупреждение не было опубликовано на официальных информационных ресурсах. Учения были немедленно остановлены. Пострадавших и материального ущерба зафиксировано не было — в районе проведения стрельб в тот момент не было других судов.