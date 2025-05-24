Профессор МГУ отдал мошенникам 52 млн рублей

Схема обмана началась в декабре 2024 года со звонка с просьбой продиктовать код от «Госуслуг». Затем «сотрудник ФСБ» убедил профессора перевести все сбережения «на безопасные счета», которые он передавал курьерам в разных точках города. В марте мошенники убедили его продать две квартиры и передать вырученные средства курьерам. Всего он встречался с курьерами 16 раз.