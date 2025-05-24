Во Франции допустили, что причиной блэкаута в Каннах могла стать диверсия

Причиной отключения электроэнергии во французских Каннах утром 24 мая стала авария на высоковольтной линии электропередачи, сообщает FranceInfo со ссылкой на данные расследования жандармерии. Французские правоохранительные органы не исключают, что речь может идти о диверсии.
Жандармерия сообщила, что «одним из двух злонамеренных действий, которые привели к отключению электроэнергии», был поджог высоковольтной подстанции в коммуне Таннерон (департамент Вар). BFMTV пишет, что причиной проблем с электроэнергией могло также стать падение опоры линии электропередачи в Вильнев-Луве — коммуне, расположенной примерно в 20 км от Канн. Близкий к расследованию источник телеканала утверждает, что опора была подпилена.
В результате перебоев в электроснабжении без света остались около 160 тыс. домохозяйств. Портал Deadline отмечает, что проблема затронула не только Канны, но и весь департамент Приморские Альпы. На кинофестивале из-за аварии прервали показ фильма франко-испанского режиссера Оливера Лаше «Сират». Сейчас электроснабжение восстановлено, сообщил оператор французской системы электропередачи RTE.
Сегодня вечером в Каннах должна состояться церемония закрытия 78-го ежегодного международного кинофестиваля. Организаторы заверили, что несмотря на перебои в электроснабжении, мероприятию ничего не угрожает. Дворец фестивалей и конгрессов — главная площадка фестиваля на набережной Круазетт, был подключен к резервной системе электроснабжения.
«Наши генераторы запускаются автоматически. Поэтому, если происходит отключение электроэнергии, мы восстанавливаем ее через несколько минут с помощью наших генераторов», — объяснил BFMTV Кристоф Арну, технический директор Каннского кинофестиваля.
В апреле массовое отключение электроэнергии произошло на Пиренейском полуострове. В Испании и Португалии случились сбои в работе общественного транспорта, аэропортов, банков и магазинов, а также мобильной связи. В меньшей степени перебои в электроснабжении затронули Францию, Бельгию и Андорру. Национальный суд Испании начал расследование, одна из версий — кибератака.