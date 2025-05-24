Во Франции допустили, что причиной блэкаута в Каннах могла стать диверсия

Жандармерия сообщила, что «одним из двух злонамеренных действий, которые привели к отключению электроэнергии», был поджог высоковольтной подстанции в коммуне Таннерон (департамент Вар). BFMTV пишет, что причиной проблем с электроэнергией могло также стать падение опоры линии электропередачи в Вильнев-Луве — коммуне, расположенной примерно в 20 км от Канн. Близкий к расследованию источник телеканала утверждает, что опора была подпилена.