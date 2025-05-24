«Я пришла домой, а сыновей нет»: Трагедия в молдавском селе — в пруду утонули два брата, 10 и 11 лет

Мать детей обратилась в полицию после того, как, вернувшись домой, не нашла сыновей. Немедленно были начаты масштабные поисковые действия. Вблизи пруда в селе были обнаружены несколько предметов одежды, которые женщина опознала как принадлежащие её детям.