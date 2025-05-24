Уголовное дело возбудили после убийства женщины бывшим мужем в Казани

Гражданин Турции 24 мая убил бывшую жену и ранил их совместного трехлетнего сына, после чего вылез на балкон пятого этажа. Мужчина начал угрожать прибывшим на место правоохранителям, что спрыгнет вниз, и потребовал не задерживать его. Пострадавшего мальчика экстренно госпитализировали.