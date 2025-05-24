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Уголовное дело возбудили после убийства женщины бывшим мужем в Казани

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту убийства женщины бывшим мужем в Казани. Об этом в субботу, 24 мая, сообщили в пресс-службе отделения Следственного комитета (СК) РФ по Татарстану.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту убийства женщины бывшим мужем в Казани. Об этом в субботу, 24 мая, сообщили в пресс-службе отделения Следственного комитета (СК) РФ по Татарстану.

По словам представителей ведомства, иностранный гражданин на почве личной неприязни нанес экс-супруге смертельное ножевое ранение.

— Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — передает официальный Telegram-канал республиканского отделения СК.

Гражданин Турции 24 мая убил бывшую жену и ранил их совместного трехлетнего сына, после чего вылез на балкон пятого этажа. Мужчина начал угрожать прибывшим на место правоохранителям, что спрыгнет вниз, и потребовал не задерживать его. Пострадавшего мальчика экстренно госпитализировали.

По данным СМИ, убитой была директор и тренер казанской спортивной школы «Вдохновение» Елена Рябина. Позже появилась информация о том, что турок зарезал экс-супругу из ревности.