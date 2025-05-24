Следком отреагировал на убийство женщины в Казани, предварительно, от турка

СК возбудили дело по факту убийства женщины уроженцем Турции в Казани.
В Казани возбуждено уголовное дело по факту убийства 35-летней женщины, совершенного, по предварительным данным, гражданином Турции. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Республике Татарстан.
«Следователями регионального следственного управления возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины в Казани», — рассказали предстатели СК в telegram-канале ведомства. Уточняется, что уголовное дело по части 1 статье 105 УК РФ (убийство).
Ранее в Казани, предварительно, гражданин Турции совершил убийство своей бывшей супруги и ранил их общего сына в день его рождения. После он предпринял попытку покончить с собой.
Известно, что маленький мальчик остался жив. По данным журналистов, в день рождения ребенка мужчина пришел в гости к сыну, где произошел конфликт с экс-супругой, в ходе которого он ее и убил.