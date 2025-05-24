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Бастрыкин затребовал доклад по делу об избиении врача в Краснодаре

В Краснодаре посетитель медучреждения напал на врача и сломал ему палец. Мужчина устроил скандал из-за отказа в оказании услуги, сообщает пресс-служба СК РФ. Ведомство возбудило уголовное дело, материал на личном контроле у Александра Бастрыкина.

Источник: Life.ru

Инцидент произошёл в одном из медучреждений Краснодара. По предварительной информации, пациент начал ругаться с персоналом, когда ему отказали в услуге. В результате агрессии врач получил травму — у него диагностирован перелом пальца.

Следственный комитет возбудил уголовное дело и уточнил, что пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Материалы дела переданы в центральный аппарат, а Бастрыкину доложат о ходе расследования.

Ранее в Татарстане трое пьяных напали на врача, остановившегося помочь при ДТП, — мужчине проломили череп. А во Владивостоке пациента разозлила уличная обувь фельдшера, в итоге медик был избит прямо в лифте. Следственные органы фиксируют рост нападений на врачей по всей стране.