Бастрыкин затребовал доклад по делу об избиении врача в Краснодаре

Инцидент произошёл в одном из медучреждений Краснодара. По предварительной информации, пациент начал ругаться с персоналом, когда ему отказали в услуге. В результате агрессии врач получил травму — у него диагностирован перелом пальца.
Следственный комитет возбудил уголовное дело и уточнил, что пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Материалы дела переданы в центральный аппарат, а Бастрыкину доложат о ходе расследования.
Ранее в Татарстане трое пьяных напали на врача, остановившегося помочь при ДТП, — мужчине проломили череп. А во Владивостоке пациента разозлила уличная обувь фельдшера, в итоге медик был избит прямо в лифте. Следственные органы фиксируют рост нападений на врачей по всей стране.