Познакомилась в Турции, а погибла в Казани: появились новые детали страшного убийства

«По нашей информации, Елена познакомилась с Мете Эсфелах в Турции около четырех лет назад», — сообщает telegram-канал Shot. После этого пара после свадьбы переехала в Германию, где у них родился сын. Со временем муж начал систематически унижать жену. В октябре 2023 года Елена сбежала с ребенком в Казань, но Мете последовал за ними, снял жилье рядом и продолжал преследования.