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Познакомилась в Турции, а погибла в Казани: появились новые детали страшного убийства

В Казани произошло чудовищное преступление — 49-летний гражданин Турции Мете Эсфелах жестоко расправился со своей 34-летней женой Еленой, перерезав ей горло в день трехлетия их сына. До этого пара познакомилась в Турции, после чего девушка сбежала от возлюбленного в Казань, сообщает Shot.

Женщина пыталась защитить сына от бывшего мужа.

В Казани произошло чудовищное преступление — 49-летний гражданин Турции Мете Эсфелах жестоко расправился со своей 34-летней женой Еленой, перерезав ей горло в день трехлетия их сына. До этого пара познакомилась в Турции, после чего девушка сбежала от возлюбленного в Казань, сообщает Shot.

«По нашей информации, Елена познакомилась с Мете Эсфелах в Турции около четырех лет назад», — сообщает telegram-канал Shot. После этого пара после свадьбы переехала в Германию, где у них родился сын. Со временем муж начал систематически унижать жену. В октябре 2023 года Елена сбежала с ребенком в Казань, но Мете последовал за ними, снял жилье рядом и продолжал преследования.

Утром 24 мая, когда семья готовилась к празднику, мужчина ворвался в квартиру с ножом. После нападения на сына и убийства жены он передал раненого ребенка медикам и теперь, находясь на балконе, угрожает самоубийством.

Сообщается, что Елена была известной спортсменкой, мастером художественной гимнастики. Следственные органы возбудили уголовное дело, а психологи продолжают переговоры с преступником, передает MK.RU.

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