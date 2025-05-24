В Казани завели дело после убийства женщины мужем-иностранцем

Ранее в МВД по Татарстану РИА Новости сообщили, что в полицию Казани поступило сообщение о том, что в одном из домов в Кировском районе города обнаружено тело женщины. Полицейские застали подозреваемого в совершении преступления в квартире соседнего дома. По предварительной информации МВД, ребенок погибшей не пострадал, он доставлен в медицинское учреждение для осмотра.
«Предварительно установлено, что 24 мая гражданин иностранного государства на почве личных неприязненных отношений нанес 35-летней супруге смертельные ножевые ранения. По данному факту следственными органами СК России возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство)», — говорится в сообщении.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.