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В Казани завели дело после убийства женщины мужем-иностранцем

КАЗАНЬ, 24 мая — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после убийства женщины в одной из квартир в Казани, подозреваемый — муж-иностранец, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в МВД по Татарстану РИА Новости сообщили, что в полицию Казани поступило сообщение о том, что в одном из домов в Кировском районе города обнаружено тело женщины. Полицейские застали подозреваемого в совершении преступления в квартире соседнего дома. По предварительной информации МВД, ребенок погибшей не пострадал, он доставлен в медицинское учреждение для осмотра.

«Предварительно установлено, что 24 мая гражданин иностранного государства на почве личных неприязненных отношений нанес 35-летней супруге смертельные ножевые ранения. По данному факту следственными органами СК России возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство)», — говорится в сообщении.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.