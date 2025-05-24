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Зарезавшего бывшую жену в Казани турка задержали

Правоохранители в Казани задержали гражданина Турции, который зарезал свою бывшую жену. Об этом в субботу, 24 мая, сообщил Telegram-канал Shot.

Правоохранители в Казани задержали гражданина Турции, который зарезал свою бывшую жену. Об этом в субботу, 24 мая, сообщил Telegram-канал Shot.

По его данным, мужчина вышел на балкон пятого этажа и более четырех часов угрожал спрыгнуть вниз, но так этого и не сделал — его вывели из подъезда дома под крики разъяренных местных жителей, следует из публикации.

Мужчина 24 мая убил бывшую жену и ранил их совместного трехлетнего сына, после чего вылез на балкон. Он не только угрожал спрыгнуть, но и требовал не задерживать его. Пострадавшего мальчика экстренно госпитализировали.

По данным СМИ, убитой была директор и тренер казанской спортивной школы «Вдохновение» Елена Рябина. Позже появилась информация о том, что турок зарезал экс-супругу из ревности.

Вскоре Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.