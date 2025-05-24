Полиция задержала иностранца, убившего жену на глазах у сына в Казани

Полицейские задержали гражданина иностранного государства, предположительно Турции, который зарезал свою бывшую супругу на глазах у их трехлетнего сына в Казани. По данным источника, убийство произошло в ЖК «Волжская гавань».
Следователями регионального следственного управления возбуждено уголовное дело по ч. 1. ст. 105 УК РФ (убийство).
Уточняется, что 24 мая 2025 года мужчина на почве личных неприязненных отношений нанёс своей 35-летней бывшей жене смертельные ножевые ранения. После этого, преступник заперся в квартире вместе с малолетним сыном.
Позже он передал ребенка медикам.
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье был задержан виновник ДТП, в котором погибли женщина и ребенок.