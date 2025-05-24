Четырехлетний мальчик погиб, провалившись в колодец в Новой Москве

Другой случай произошел в начале сентября прошлого года, когда в поселке Тепличный Саратовской области бетонная плита придавила двух детей, в результате чего один из них погиб. До этого футбольные ворота упали на 11-летнего мальчика в подмосковном Солнечногорске. Ребенок получил сильные травмы.