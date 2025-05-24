Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четырехлетний мальчик погиб, провалившись в колодец в Новой Москве

Четырехлетний ребенок погиб, провалившись в колодец с водой в одном из СНТ Новой Москвы. Об этом в субботу, 24 мая, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Четырехлетний ребенок погиб, провалившись в колодец с водой в одном из СНТ Новой Москвы. Об этом в субботу, 24 мая, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Трагедия произошла на территории частного домовладения, когда мальчик остался без присмотра взрослых. Правоохранители взяли на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту случившегося.

— Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует установление обстоятельств гибели ребенка, — резюмировала Нефедова.

Другой случай произошел в начале сентября прошлого года, когда в поселке Тепличный Саратовской области бетонная плита придавила двух детей, в результате чего один из них погиб. До этого футбольные ворота упали на 11-летнего мальчика в подмосковном Солнечногорске. Ребенок получил сильные травмы.