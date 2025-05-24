В Казани задержали мужчину-иностранца, подозреваемого в убийстве женщины

По предварительным данным, подозреваемый — гражданин Турции. По информации СМИ, мужчина несколько месяцев назад мужчина развелся с женой, а сегодня, 24 мая, прибыл на день рождения общего сына, где у него произошел конфликт с экс-супругой. Уточняется, что после убийства женщины он ранил трехлетнего сына и попытался покончить с собой.