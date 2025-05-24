Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский: Россия и Украина проведут третий этап обмена пленными

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о запланированном на воскресенье, 25 мая, третьем этапе обмена пленными между Россией и Украиной. Об этом он сообщил в своем официальном Telegram.

Зеленский анонсировал следующий этап обмена.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о запланированном на воскресенье, 25 мая, третьем этапе обмена пленными между Россией и Украиной. Об этом он сообщил в своем официальном Telegram.

«Всего за два дня обмена уже дома 697 украинцев. Завтра — третий этап», — отметил Зеленский. По его словам, процесс возвращения пленных продолжается, а новые этапы обмена проходят в согласованные сроки.

Ранее российское Министерство обороны опубликовало первые кадры с возвращенными по обмену российскими военнослужащими и подчеркнуло, что инициированный Москвой масштабный обмен пленными с Украиной будет продолжен. 24 мая стало известно, что самолет с 307 освобожденными из украинского плена россиянами приземлился в Московской области.