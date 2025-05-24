Зеленский: Россия и Украина проведут третий этап обмена пленными

Ранее российское Министерство обороны опубликовало первые кадры с возвращенными по обмену российскими военнослужащими и подчеркнуло, что инициированный Москвой масштабный обмен пленными с Украиной будет продолжен. 24 мая стало известно, что самолет с 307 освобожденными из украинского плена россиянами приземлился в Московской области.