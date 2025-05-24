Интервалы движения увеличили на Кольцевой линии метро из-за человека на пути

Интервалы движения поездов временно увеличили на Кольцевой линии московского метро по часовой стрелке из-за человека на пути. Об этом в субботу, 24 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Спустя около получаса движение на линии постепенно начали восстанавливать.
— Движение на Кольцевой линии по часовой стрелке в графике, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
22 апреля поезда на Серпуховско-Тимирязевской линии метро не ходили от «Серпуховской» до «Южной» в связи с проверкой состава из-за задымления внутри вагона. В тот же день человек упал под поезд и погиб на станции «Ленинский проспект».
Движения поездов не было от «Октябрьской» до «Новых Черемушек», в обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. Кроме того, в середине марта мужчина упал под прибывающий состав на станции «Белорусская».