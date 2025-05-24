Гладков проинформировал о ситуации в Белгородской области после атак дронов ВСУ

Также падение беспилотника привело к повреждению автобуса. В селе Новая Таволжанка дрон атаковал частный дом, в Мешковом — повреждён трактор, в Маломихайловке вспыхнул пожар на агропредприятии. Также зафиксированы разрушения в Муроме: повреждены газопровод и ЛЭП, село осталось без света.
«В посёлке Разумное от падения обломков в одном частном доме пробита кровля, во втором — повреждены забор и ворота. В селе Ясные Зори дрон сдетонировал в воздухе — в частном доме повреждено остекление», — написал Гладков.
Кроме того, дроны ударили по Шелаеву — повреждены объект связи и легковушка, в Фищево загорелась крыша дома. В Мокрой Орловке нарушена работа линии электропередачи, на улицах частично нет света.
Ранее сообщалось, что на Белгородчине в результате обстрела ВСУ серьёзно пострадал мирный житель. В городе Шебекино беспилотник целенаправленно атаковал едущий по трассе автомобиль, в результате чего мужчина получил тяжёлые увечья. Ему ампутировали руку.