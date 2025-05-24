Гладков проинформировал о ситуации в Белгородской области после атак дронов ВСУ

Белгородская область вновь подверглась массированной атаке украинских беспилотников, об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В Шебекино ранены двое мужчин — дрон был подавлен средствами РЭБ, но произошла детонация. У одного пострадавшего — ранения спины и живота, у второго — тяжёлые травмы лица.