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Автомобиль насмерть сбил ребенка на самокате в центре Москвы

Автомобиль каршеринга в центре Москвы насмерть сбил ребенка, который пересекал проезжую часть на самокате на красный сигнал светофора. Об этом в субботу, 24 мая, сообщили в пресс-службе столичного отделения Госавтоинспекции.

Автомобиль каршеринга в центре Москвы насмерть сбил ребенка, который пересекал проезжую часть на самокате на красный сигнал светофора. Об этом в субботу, 24 мая, сообщили в пресс-службе столичного отделения Госавтоинспекции.

По словам представителей ведомства, ДТП произошло на Семеновской набережной в районе дома 3/1, корпуса 4. При столкновении ребенок получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте.

— На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы, выясняют все обстоятельства произошедшего, — передает официальный Telegram-канал столичного отделения ведомства.

Другой случай произошел в середине ноября прошлого года, когда подросток на электросамокате выехал на проезжую часть на Ленинградском проспекте и врезался в машину такси, после чего его госпитализировали с травмами.