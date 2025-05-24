Автомобиль насмерть сбил ребенка на самокате в центре Москвы

Автомобиль каршеринга в центре Москвы насмерть сбил ребенка, который пересекал проезжую часть на самокате на красный сигнал светофора. Об этом в субботу, 24 мая, сообщили в пресс-службе столичного отделения Госавтоинспекции.
По словам представителей ведомства, ДТП произошло на Семеновской набережной в районе дома 3/1, корпуса 4. При столкновении ребенок получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте.
— На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы, выясняют все обстоятельства произошедшего, — передает официальный Telegram-канал столичного отделения ведомства.
Другой случай произошел в середине ноября прошлого года, когда подросток на электросамокате выехал на проезжую часть на Ленинградском проспекте и врезался в машину такси, после чего его госпитализировали с травмами.