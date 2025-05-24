Убил жену в день рождения сына и угрожал свести счеты с жизнью: детали трагедии в Казани

В Казани произошло убийство — муж-иностранец зарезал свою жену в день трехлетия их сына. По данным следствия, преступление совершено на почве семейного конфликта после долгих месяцев преследования. Женщина пыталась защитить ребенка, но погибла от удара по горлу. Полиция задержала подозреваемого — 49-летнего гражданина Турции, который грозился свести счеты с жизнью. Подробнее о происшествии — в материале URA.RU.
Обстоятельства происшествия.
С чего все началось.
По информации telegram-канала Mash, женщина в честь Дня рождения сына забронировала столик в кафе, но так и не пришла. Когда она собирала сына на праздник, в квартиру в казанском ЖК «Волжская Гавань» ворвался ее муж (супруги находятся в процессе расторжения брака) с ножом. О том, как все происходило подетально информация везде разнится.
История отношений.
По имеющимся данным, женщина познакомилась со своим мужем в Турции примерно четыре года назад. Там у них завязались романтические отношения. После свадьбы пара переехала в Германию, где у них родился сын. Со временем муж начал проявлять агрессию по отношению к жене, сообщает Shot.
В октябре прошлого года женщина с ребенком тайно вернулись в Казань, надеясь скрыться от главы семьи. Мужчина последовал за ними, снял жилье рядом и начал преследовать бывшую супругу, умоляя о возвращении и обещая измениться. В день трехлетия сына Елена планировала праздник в кафе, но не успела на встречу — мужчина ворвался в квартиру с ножом.