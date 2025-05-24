Убил жену в день рождения сына и угрожал свести счеты с жизнью: детали трагедии в Казани

По информации telegram-канала Mash, женщина в честь Дня рождения сына забронировала столик в кафе, но так и не пришла. Когда она собирала сына на праздник, в квартиру в казанском ЖК «Волжская Гавань» ворвался ее муж (супруги находятся в процессе расторжения брака) с ножом. О том, как все происходило подетально информация везде разнится.