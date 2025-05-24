Ребёнок погиб после падения в колодец на заброшенном участке в Москве

Ведомство держит на контроле процессуальную проверку, которая ведётся по этому делу. Как уточняют местные СМИ, на место происшествия медики и спасатели прибыли быстро, однако ребёнок уже был без сознания и, несмотря на реанимационные действия, скончался. Матери оказывается психологическая помощь.