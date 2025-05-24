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Ребёнок погиб после падения в колодец на заброшенном участке в Москве

В Москве 4-летний мальчик погиб после падения в колодец.

Источник: Комсомольская правда

В Новой Москве произошла трагедия — погиб 4-летний мальчик, который каким-то образом оказался на заброшенном частном земельном участке в посёлке Киевский и провалился в старый колодец. После падения ребёнок ещё был жив, его оперативно достали спасатели, однако впоследствии малыш скончался.

«По предварительным данным, в одном из СНТ в Новой Москве на территории частного домовладения ребёнок, оставшись без присмотра взрослых, упал в колодец с водой. Мальчик 2021 г.р. скончался», — сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Ведомство держит на контроле процессуальную проверку, которая ведётся по этому делу. Как уточняют местные СМИ, на место происшествия медики и спасатели прибыли быстро, однако ребёнок уже был без сознания и, несмотря на реанимационные действия, скончался. Матери оказывается психологическая помощь.

Ранее KP.RU сообщил, что мать погибшего 6 мая 2025 года в египетской Хургаде ребёнка рассказала, как случилась страшная трагедия.