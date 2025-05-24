В Подольске водитель иномарки сбил родителей с колясками

По предварительной информации, водитель 1948 года рождения, управляя автомобилем Kia, допустил наезд на женщину и мужчину, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу с колясками, в которых находились мальчик и девочка 2023 и 2024 годов рождения.