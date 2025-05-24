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В Подольске водитель иномарки сбил родителей с колясками

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Водитель иномарки в Подольске совершил наезд на пешеходов с колясками, дети госпитализированы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Источник: РИА "Новости"

«Примерно в 19:10 у одного из домов, расположенных на Революционном проспекте, произошло дорожно-транспортное происшествие», — сообщили в ведомстве.

По предварительной информации, водитель 1948 года рождения, управляя автомобилем Kia, допустил наезд на женщину и мужчину, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу с колясками, в которых находились мальчик и девочка 2023 и 2024 годов рождения.

В результате ДТП дети были доставлены в медицинское учреждение.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.