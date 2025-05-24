В Подольске водитель иномарки сбил родителей с колясками

«Примерно в 19:10 у одного из домов, расположенных на Революционном проспекте, произошло дорожно-транспортное происшествие», — сообщили в ведомстве.
По предварительной информации, водитель 1948 года рождения, управляя автомобилем Kia, допустил наезд на женщину и мужчину, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу с колясками, в которых находились мальчик и девочка 2023 и 2024 годов рождения.
В результате ДТП дети были доставлены в медицинское учреждение.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.