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В Казани рассказали о состоянии трехлетнего сына убитой иностранцем женщины

Иностранец нанес своей 35-летней бывшей супруге смертельные ножевые ранения на глазах у её малолетнего сына, сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник: АиФ

Состояние здоровья трехлетнего мальчика, найденного в квартире в Казани, где убили его мать, оценивается медиками как среднетяжелое. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Республиканской детской клинической больницы.

После осмотра специалистами и проведения всех необходимых диагностических процедур ребенка поместили в соответствующее отделение РДКБ.

По данным правоохранителей, иностранец нанес своей 35-летней бывшей супруге смертельные ножевые ранения. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 105, части 1 УК РФ (убийство).

Трагедия произошла в жилом комплексе «Волжская гавань». Установлено, что мужчина пришел в квартиру, где проживала его бывшая супруга с их трехлетним ребенком, в день его рождения.

Сестра погибшей сообщила ТАСС, что подозреваемый — гражданин Турции, с которым женщина находилась в процессе развода.

Ранее сообщалось, что полиция задержала иностранца, убившего жену в день рождения их сына в Казани.