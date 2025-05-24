В Казани рассказали о состоянии трехлетнего сына убитой иностранцем женщины

Состояние здоровья трехлетнего мальчика, найденного в квартире в Казани, где убили его мать, оценивается медиками как среднетяжелое. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Республиканской детской клинической больницы.
После осмотра специалистами и проведения всех необходимых диагностических процедур ребенка поместили в соответствующее отделение РДКБ.
По данным правоохранителей, иностранец нанес своей 35-летней бывшей супруге смертельные ножевые ранения. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 105, части 1 УК РФ (убийство).
Трагедия произошла в жилом комплексе «Волжская гавань». Установлено, что мужчина пришел в квартиру, где проживала его бывшая супруга с их трехлетним ребенком, в день его рождения.
Сестра погибшей сообщила ТАСС, что подозреваемый — гражданин Турции, с которым женщина находилась в процессе развода.
Ранее сообщалось, что полиция задержала иностранца, убившего жену в день рождения их сына в Казани.