Sabah: россиянка в Турции пострадала при бегстве от своего парня

Россиянка спрыгнула с балкона при бегстве.
В турецком городе Аланья гражданка России получила серьезные травмы, выпрыгнув с балкона, спасаясь от угрозы со стороны своего молодого человека, сообщает 24 мая турецкая газета Sabah. Инцидент произошел в районе Окурджалар, где россиянка пыталась скрыться от возлюбленного, который, по ее словам, угрожал ей винтовкой.
«Россиянка, как утверждается, выпрыгнула с балкона с высоты восьми метров после того, как ее парень избил ее, а затем угрожал винтовкой», — сообщила газета. Издание уточняет, что очевидцы происшествия незамедлительно вызвали экстренные службы. Прибывшие на место врачи оказали пострадавшей первую помощь и доставили ее в больницу Манавгата. По данным издания, «здоровье женщины остается под угрозой. Подозреваемый задержан жандармерией».
Газета указывает, что правоохранительные органы проводят расследование всех обстоятельств случившегося. Подозреваемому предъявлены обвинения по статье о нанесении тяжкого вреда здоровью и угрозе жизни. О состоянии пострадавшей на момент публикации известно только то, что она находится под наблюдением врачей, а ее состояние оценивается как тяжелое.