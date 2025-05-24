Sabah: россиянка в Турции пострадала при бегстве от своего парня

«Россиянка, как утверждается, выпрыгнула с балкона с высоты восьми метров после того, как ее парень избил ее, а затем угрожал винтовкой», — сообщила газета. Издание уточняет, что очевидцы происшествия незамедлительно вызвали экстренные службы. Прибывшие на место врачи оказали пострадавшей первую помощь и доставили ее в больницу Манавгата. По данным издания, «здоровье женщины остается под угрозой. Подозреваемый задержан жандармерией».