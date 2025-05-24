Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Росавиация: в аэропорту Калуги ввели ограничения на полеты

Ограничения на полеты ввели в аэропорту Калуги с 21:45 по московскому времени. Об этом сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Авиагавань временно не отпускает и не принимает рейсы.

Ограничения на полеты ввели в аэропорту Калуги с 21:45 по московскому времени. Об этом сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск… введены в аэропорту Калуга», — написал Кореняко в своем telegram-канале.

Ранее аналогичные меры уже применялись в отношении аэропортов Иваново, Нижнего Новгорода и Ярославля, также с целью обеспечения безопасных условий для осуществления полетов гражданских воздушных судов. Подобные ограничения призваны снизить потенциальные риски для пассажиров и членов экипажей. Как правило, такие меры носят временный характер и отменяются после нормализации обстановки.