Росавиация: в аэропорту Калуги ввели ограничения на полеты

Авиагавань временно не отпускает и не принимает рейсы.
Ограничения на полеты ввели в аэропорту Калуги с 21:45 по московскому времени. Об этом сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск… введены в аэропорту Калуга», — написал Кореняко в своем telegram-канале.
Ранее аналогичные меры уже применялись в отношении аэропортов Иваново, Нижнего Новгорода и Ярославля, также с целью обеспечения безопасных условий для осуществления полетов гражданских воздушных судов. Подобные ограничения призваны снизить потенциальные риски для пассажиров и членов экипажей. Как правило, такие меры носят временный характер и отменяются после нормализации обстановки.