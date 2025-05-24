Росавиация: в аэропорту Калуги ввели ограничения на полеты

Ранее аналогичные меры уже применялись в отношении аэропортов Иваново, Нижнего Новгорода и Ярославля, также с целью обеспечения безопасных условий для осуществления полетов гражданских воздушных судов. Подобные ограничения призваны снизить потенциальные риски для пассажиров и членов экипажей. Как правило, такие меры носят временный характер и отменяются после нормализации обстановки.