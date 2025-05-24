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Женщина погибла после падения на пути на станции метро «Комсомольская»

Женщина погибла при падении на рельсы на станции «Комсомольская» Кольцевой линии московского метро. Об этом в субботу, 24 мая, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Женщина погибла при падении на рельсы на станции «Комсомольская» Кольцевой линии московского метро. Об этом в субботу, 24 мая, сообщил телеканал РЕН ТВ.

— Станция метро «Комсомольская», на платформе тело женщины, — говорится в материале.

До этого на Кольцевой линии временно увеличивали интервалы движения поездов по часовой стрелке. Накануне также из-за человека на пути не ходили составы между станциями «Красногвардейская» и «Автозаводская» Замоскворецкой линии. Позже стало известно, что при падении на рельсы на станции «Царицыно» погибла женщина.

22 апреля поезда на Серпуховско-Тимирязевской линии метро не ходили от «Серпуховской» до «Южной» в связи с проверкой состава из-за задымления внутри вагона. В тот же день человек упал под поезд и погиб на станции «Ленинский проспект». Движения поездов не было от «Октябрьской» до «Новых Черемушек», в обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.