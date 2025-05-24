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Россиянка пострадала в Турции, убегая от знакомого, угрожавшего оружием

Прибывшие врачи оказали пострадавшей первую помощь, ее госпитализировали в больницу Манавгата.

Источник: Аргументы и факты

Россиянка серьезно пострадала в турецкой Аланье, выпрыгнув с балкона, когда хотела убежать от своего знакомого, угрожавшего ей винтовкой. Об этом сообщает издание Sabah.

«Россиянка … выпрыгнула с балкона с высоты 8 метров после того, как ее знакомый избил ее, а затем угрожал винтовкой», — говорится в публикации.

Очевидцы вызвали к месту инцидента экстренные службы, прибывшие врачи оказали пострадавшей первую помощь, ее госпитализировали в больницу Манавгата.

Подозреваемый уже задержан, уточняет издание.

Ранее сообщалось, что турист из РФ, впавший в кому в Турции, умер при транспортировке. Мужчина получил серьезные травмы в результате прыжка с пирса в Анталье.