Россиянка пострадала в Турции, убегая от знакомого, угрожавшего оружием

Россиянка серьезно пострадала в турецкой Аланье, выпрыгнув с балкона, когда хотела убежать от своего знакомого, угрожавшего ей винтовкой. Об этом сообщает издание Sabah.
«Россиянка … выпрыгнула с балкона с высоты 8 метров после того, как ее знакомый избил ее, а затем угрожал винтовкой», — говорится в публикации.
Очевидцы вызвали к месту инцидента экстренные службы, прибывшие врачи оказали пострадавшей первую помощь, ее госпитализировали в больницу Манавгата.
Подозреваемый уже задержан, уточняет издание.
Ранее сообщалось, что турист из РФ, впавший в кому в Турции, умер при транспортировке. Мужчина получил серьезные травмы в результате прыжка с пирса в Анталье.