В Казани задержали иностранца, убившего жену на глазах сына в его день рождения

В Казани полиция задержала гражданина России и одновременно другой страны, который жестоким образом убил свою жену на глазах у сына, а затем долгое время стоял на окне. Как сообщает ТАСС, в результате мужчину удалось снять и правоохранители его задержали.
Как сообщал «КП-Казань», 24 мая 2025 года иностранный гражданин, проживавший в Казани с женой и сыном, на глазах у ребёнка, прямо в день его рождения, убил свою супругу. Сделал он это жестоким образом, перерезав женщине горло.
После убийства жены он бросился и на ребёнка, однако не совершил задуманное. Вместо этого мужчина он стал угрожать, что покончит с собой, но полиции удалось осуществить задержание. 3-летний малыш доставлен в больницу с травмами, нанесёнными отцом. Причины невменяемого поведения мужчины пока не ясны, его жене было 34 года, она возглавляла в Казани одну из спортивных школ и работала тренером.
Ранее KP.RU сообщил, что в США мужчина убил свою беременную жену когда узнал, что она ждёт ещё одну девочку, а не мальчика.