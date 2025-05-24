В Казани задержали иностранца, убившего жену на глазах сына в его день рождения

После убийства жены он бросился и на ребёнка, однако не совершил задуманное. Вместо этого мужчина он стал угрожать, что покончит с собой, но полиции удалось осуществить задержание. 3-летний малыш доставлен в больницу с травмами, нанесёнными отцом. Причины невменяемого поведения мужчины пока не ясны, его жене было 34 года, она возглавляла в Казани одну из спортивных школ и работала тренером.