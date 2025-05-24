Российская учительница умерла во время линейки в честь последнего звонка

Произошедшее потрясло учеников и родителей. В комментариях горожане выражают скорбь и вспоминают Елену Владимировну как прекрасного педагога и душевного человека. При этом на сайте школы нет информации о трагедии, а в самом учреждении заявили, что впервые слышат о случившемся. Обстоятельства произошедшего выясняются.