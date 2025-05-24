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Российская учительница умерла во время линейки в честь последнего звонка

В Волгограде 23 мая скончалась учительница начальных классов.

В Волгограде 23 мая скончалась учительница начальных классов. Трагедия произошла прямо во время линейки в школе № 134, пишет «Блокнот».

По словам местных жителей, в пятницу в школе проходила линейка у начальных классов. 54-летняя Елена Владимировна готовила и вела мероприятие. На линейке она почувствовала себя плохо и упала за несколько минут до окончания.

Прибывшая бригада скорой помощи констатировала мгновенную смерть, причиной которой, предположительно, стал оторвавшийся тромб.

Произошедшее потрясло учеников и родителей. В комментариях горожане выражают скорбь и вспоминают Елену Владимировну как прекрасного педагога и душевного человека. При этом на сайте школы нет информации о трагедии, а в самом учреждении заявили, что впервые слышат о случившемся. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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