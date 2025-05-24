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В Минске водитель не справился с управлением и совершил столкновение с маршрутным такси

По предварительной информации, сегодня около 19:50 30-летний водитель автомобиля BMW, двигаясь по улице Немига, вблизи пересечения с проспектом Победителей при выборе скорости не учел погодные (метеорологические) условия, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с маршрутным такси.

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске водитель не справился с управлением и совершил столкновение с маршрутным такси. Об этом сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, сегодня около 19:50 30-летний водитель автомобиля BMW, двигаясь по улице Немига, вблизи пересечения с проспектом Победителей при выборе скорости не учел погодные (метеорологические) условия, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с маршрутным такси.

Два пассажира маршрутного такси доставлены в учреждение здравоохранения для обследования. -0-