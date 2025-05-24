Петербурженку обвинили в совершении теракта

В субботу «Фонтанка» писала, что инцидент произошел на улице Кораблестроителей. Во время пожара обгорел актовый зал, сотрудники смогли ликвидировать возгорание до прибытия пожарных. Сотрудники правоохранительных органов изучили записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что к зданию подошла женщина, разбила окно и устроила пожар. После этого она прошла несколько дворов, села в автомобиль и уехала.