Петербурженку обвинили в совершении теракта

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Решается вопрос об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Выясняются все обстоятельства преступления, которое было совершено в ночь на 24 мая.
По версии следствия, женщина бросила бутылки с зажигательной смесью в окно 37-го отдела полиции УМВД России по Василеостровскому району. Поджигательница действовала по указанию мошенников.
В субботу «Фонтанка» писала, что инцидент произошел на улице Кораблестроителей. Во время пожара обгорел актовый зал, сотрудники смогли ликвидировать возгорание до прибытия пожарных. Сотрудники правоохранительных органов изучили записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что к зданию подошла женщина, разбила окно и устроила пожар. После этого она прошла несколько дворов, села в автомобиль и уехала.
Позже ее задержали. По словам самой 38-летней петербурженки, преступление она совершила из-за мошенников, которые взломали ее аккаунт на Госуслугах и от ее имени оформили кредиты. Помимо этого, неизвестные обвинили ее в финансировании Вооруженных сил Украины. Чтобы избежать уголовного дела, женщина решилась на поджог.