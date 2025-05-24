МВД РФ: обвиняемый в убийстве экстрадирован из Сальвадора в Россию

По версии следствия, в 2021 году в Санкт-Петербурге в ходе возникшей ссоры злоумышленник нанес потерпевшему удар в грудь острым предметом. От полученного ранения мужчина скончался на месте.
Следственными органами было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ. Обвиняемому удалось скрыться за рубежом. На основании материалов, предоставленных ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, организован международный розыск фигуранта.
«Благодаря задействованию каналов Интерпола удалось установить, что разыскиваемый находится на территории Эль-Сальвадора, где в мае 2023 года он был задержан», — сообщила Волк.
Ходатайство Генпрокуратуры России о выдаче фигуранта было удовлетворено зарубежными партнерами. В аэропорту города Сан-Сальвадор обвиняемого передали представителям российских правоохранительных органов для его доставки в Москву.
«Экстрадиция стала первой в истории сотрудничества компетентных ведомств Российской Федерации и Республики Эль-Сальвадор», — подчеркнула Волк.