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МВД РФ: обвиняемый в убийстве экстрадирован из Сальвадора в Россию

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Обвиняемый в убийстве, разыскиваемый по каналам Интерпола, экстрадирован из Сальвадора в Россию. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: РИА "Новости"

«В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Республики Эль-Сальвадор экстрадирован гражданин Республики Узбекистан. Он находился в международном розыске по обвинению в убийстве», — сообщила она.

По версии следствия, в 2021 году в Санкт-Петербурге в ходе возникшей ссоры злоумышленник нанес потерпевшему удар в грудь острым предметом. От полученного ранения мужчина скончался на месте.

Следственными органами было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ. Обвиняемому удалось скрыться за рубежом. На основании материалов, предоставленных ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, организован международный розыск фигуранта.

«Благодаря задействованию каналов Интерпола удалось установить, что разыскиваемый находится на территории Эль-Сальвадора, где в мае 2023 года он был задержан», — сообщила Волк.

Ходатайство Генпрокуратуры России о выдаче фигуранта было удовлетворено зарубежными партнерами. В аэропорту города Сан-Сальвадор обвиняемого передали представителям российских правоохранительных органов для его доставки в Москву.

«Экстрадиция стала первой в истории сотрудничества компетентных ведомств Российской Федерации и Республики Эль-Сальвадор», — подчеркнула Волк.