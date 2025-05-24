Baza: Профессор МГУ продал две квартиры и передал мошенникам 52 миллиона рублей

Изначально пострадавший передал мошенникам всю наличность, а после продал две квартиры на улице Покровке и на Ленинском проспекте — за 11 миллионов и 7,6 миллиона рублей соответственно. Полученные деньги также перешили преступникам. В конце концов дочь убедила пенсионера обратиться к правоохранителям. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», следует из публикации.