Baza: Профессор МГУ продал две квартиры и передал мошенникам 52 миллиона рублей

Профессор Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова за четыре месяца отдал мошенникам более 52 миллионов рублей. Об этом в субботу, 24 мая, сообщил Telegram-канал Baza.
По его данным, неладное заподозрила дочь 77-летнего профессора, когда тот продал две квартиры в Москве и перестал выходить на связь с близкими. Позже женщине начали звонить риелторы с требованием покинуть жилплощадь для заселения новых владельцев.
Пенсионер сначала отказывался рассказывать дочери правду. Оказалось, что в конце прошлого года неизвестные убедили профессора назвать код для доступа к его аккаунту на госуслугах, после чего ему стали звонить «силовики», убеждавшие его перевести сбережения на «безопасные счета».
Изначально пострадавший передал мошенникам всю наличность, а после продал две квартиры на улице Покровке и на Ленинском проспекте — за 11 миллионов и 7,6 миллиона рублей соответственно. Полученные деньги также перешили преступникам. В конце концов дочь убедила пенсионера обратиться к правоохранителям. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», следует из публикации.
Другой случай произошел в феврале, когда сына генерального директора «Газпром-Медиа», бывшего руководителя Роскомнадзора Александра Жарова — Николая Жарова — обманули на 65 миллионов рублей.