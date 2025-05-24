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В Волгограде во время вручения аттестатов скончалась учительница

В Волгограде торжественная линейка обернулась трагедией. В школе № 134 Красноармейского района внезапно скончалась Елена Казачкова — педагог с 33-летним стажем. Об этом сообщает группа ВКонтакте «Подслушано. Волгоград Красноармейский».

Источник: Life.ru

Учительнице стало плохо прямо во время мероприятия, проходившего на школьном дворе. На место срочно прибыли медики, однако спасти женщину не удалось. Она умерла на глазах у учеников, родителей и коллег, которые в этот день прощались со школой и друг с другом. По словам родных, у Елены оторвался тромб.

Многие поколения выпускников знали Казачкову не только как опытного педагога, но и как чуткого наставника, готового помочь, поддержать и выслушать. Для многих её смерть стала настоящим потрясением.

Ранее ушёл из жизни один из самых известных авторов отечественной фантастики Юрий Никитин, ему было 85 лет. Информацию о его смерти распространило издательство «Эксмо», с которым писатель сотрудничал многие годы. Обстоятельства смерти не разглашаются.