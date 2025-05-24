В Волгограде во время вручения аттестатов скончалась учительница

Учительнице стало плохо прямо во время мероприятия, проходившего на школьном дворе. На место срочно прибыли медики, однако спасти женщину не удалось. Она умерла на глазах у учеников, родителей и коллег, которые в этот день прощались со школой и друг с другом. По словам родных, у Елены оторвался тромб.