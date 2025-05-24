В Волгограде во время вручения аттестатов скончалась учительница

Учительнице стало плохо прямо во время мероприятия, проходившего на школьном дворе. На место срочно прибыли медики, однако спасти женщину не удалось. Она умерла на глазах у учеников, родителей и коллег, которые в этот день прощались со школой и друг с другом. По словам родных, у Елены оторвался тромб.
Многие поколения выпускников знали Казачкову не только как опытного педагога, но и как чуткого наставника, готового помочь, поддержать и выслушать. Для многих её смерть стала настоящим потрясением.
Ранее ушёл из жизни один из самых известных авторов отечественной фантастики Юрий Никитин, ему было 85 лет. Информацию о его смерти распространило издательство «Эксмо», с которым писатель сотрудничал многие годы. Обстоятельства смерти не разглашаются.